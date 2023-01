Vrijwilligersprijs voor Randwijkse Aartje: zet zich in voor jongeren én ouderen

Op het gemeentehuis in Elst werd de Randwijkse Stuivenberg-Lijbers in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger op tal van terreinen. Zo is ze al 25 jaar actief in de Kinderclub Randwijk waar ze activiteiten voor kinderen en jongeren organiseert. Ze is betrokken bij het ver- en bezorgen van maaltijden, doet boodschappen voor ouderen en is in zorgcentrum Liefkenshoek in Heteren actief voor Tafeltje Dekje.

Ook is ze actief in het ouderenwerk, legt huisbezoeken af en is tenslotte actief betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten in de kerk in Randwijk, vooral rond de christelijke feestdagen.

Totaal verrast

Stuivenberg-Lijbers was totaal verrast door de prijs. ,,Ik was hier naartoe gelokt omdat een bekende de prijs zou krijgen. Pas toen de burgemeester met het omschrijven van de winnaar begon kreeg ik opeens het idee dat het over mij zou kunnen gaan. En dat was een overweldigend gevoel. Maar ik dacht ook: zo bijzonder is het nou ook weer niet wat ik doe. Ik doe wat mijn hart me ingeeft. De toespraak van de burgemeester, waarin ze het over ‘wij’ in plaats van ‘ik’ had, sprak me dan ook erg aan.”

,,Maar ik ben erg blij met de waardering, het is inspirerend, al had ik die prijs niet nodig om nog zo lang mogelijk door te gaan. Wel hoop ik dat het ook anderen inspireert om zich voor de samenleving, voor het ‘wij’ in plaats van het ‘ik’, in te zetten.”

Waardering voor vrijwilligers

Naast de prijsuitreiking is ook de nieuwjaarstoespraak van Hoytink-Roubos een vast onderdeel van de nieuwjaarreceptie. In een bomvol gemeentehuis wees de burgemeester nog maar eens op de stormen die dichtbij en verder weg zijn losgebarsten, maar roemde ook de vele vrijwilligers in Overbetuwe die zich voor anderen inzetten.

Een speciaal woord van dank ging naar Zetten en Elst, waar vrijwilligers zich inzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne (Zetten) en elders uit de wereld (Elst). ,,Het is hartverwarmend om die betrokkenheid en hulp te zien, daar mogen we met zijn allen trots op zijn”, aldus Hoytink-Roubos.

Ze verwees specifiek naar een vluchtelingengezin uit Oekraïne dat in Zetten is neergestreken. ,, Tijdens hun vlucht naar Polen moesten ze de laatste 50 kilometer lopen door de sneeuw terwijl het geluid van ontploffingen om hen heen klonk. De vader kan de gezichten van zijn kinderen nog voor zich zien, net als de nachtmerries van nu. Maar ze voelen zich veilig in Zetten, de jongste voetbalt bij Excelsior in Zetten en spreekt al vloeiend Nederlands. Dat stemt hoopvol.”

