Vrouw sloeg er bij Burger King op los en dreigde met coronahoest

Na Bemmel strijkt 24/7-fit­ness ook in Elst neer

11 oktober ELST - Na een avonddienst nog even stoom afblazen in de sportschool, of voor de echte fanatiekeling zelfs ‘s nachts aan de gewichten hangen. Maarten Nieuwenstein opent in Elst zijn eigen sportschool, die zeven dagen in de week de klok rond open zal zijn.