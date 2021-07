Vrouwen na wilde achtervolging opgepakt voor inbraak in Elst, auto's belanden in sloot

ELST - Twee vrouwen van 28 en 33 jaar zijn woensdag opgepakt na een achtervolging in Elst. Het duo wordt verdacht van het inbreken in een woning aan de Morgenster in het dorp.

Agenten vonden de buit van de inbraak na een achtervolging van beide dames, zo laat de politie Overbetuwe weten op sociale media.

De agenten kwamen de twee op het spoor na een tip van iemand die de vrouwen eerder op de dag had gezien. Daarom zette de politie de achtervolging in, waarop de vrouwen er met hoge snelheid vandoor gingen in hun Peugeot. Volgens de politie maakten zij daarbij ‘gevaarlijke verkeersmanoeuvres'.

Politiewagen in de sloot

Tijdens de achtervolging raakte de politieauto de auto van de vrouwen kort aan. Daarbij raakte de politiewagen van de weg en deels in de sloot. De agenten raakten niet gewond. Wel raakte er een kogelwerend vest in het water. Dat is later door de brandweer eruit gevist.

Ook strandde de auto van de twee vrouwen een paar honderd meter verderop in de sloot. Het duo is daarop aangehouden. Een zoektocht naar een mogelijke derde verdachte leverde niets op. De teruggevonden buit is inbeslaggenomen, net als de auto waarin het tweetal reed. Forensisch rechercheurs doen onderzoek naar de buit en auto. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. Wie tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. .

