Vuurwapen waarmee jongen dreigde bij ruzie in Elst is nep

Teeltips voor Teheran uit de Betuwe

20 december Dat het fruit uit de Betuwe wereldfaam heeft zie je niet alleen aan de export. Buitenlandse fruittelers komen hier ook de kunst afkijken, vanuit Iran bijvoorbeeld. Voordat een twaalftal Iraanse fruittelers dinsdag weer op het vliegtuig naar huis stapt, bekijken ze eerst nog het fruitteeltbedrijf T&G De Vree Fruit in Dodewaard. Daar hebben ze het meest geleerd, volgens eigen zeggen na afloop. Het bezoek aan de Betuwse teler is de afsluiting van een Europese rondreis aan diverse teeltbedrijven. Doel is om in de fruitteelt meer Europese teelttechnieken en automatisering te introduceren. Nederland is na de VS het tweede exportland ter wereld als het gaat om agrarische producten. Bovendien staat het Nederlandse fruit bekend als het beste ter wereld. De Vree Fruit is een voorbeeldbedrijf in de fruitteeltsector met veel nieuwe concept-rassen in zowel de peren- als appelteelt. De studiereis voor de Iraanse telers is georganiseerd door kennisinstituut TGS in samenwerking met de Wageningen Universiteit.