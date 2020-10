Waaldijkbewoners: hoger en steviger is echt niet nodig

Column Binnendijks Een standpunt verkondi­gen met stenen en dreigemen­ten is te laf voor woorden

18 oktober Het C-woord beheerst het dagelijks leven. In een poging mijn gedachten virusvrij te maken, wandelde ik door Hemmen. Deze heerlijkheid is het meest onbetuwse plekje dat binnendijks is te vinden.