Waar kwetsbare meiden zijn, zijn loverboys

Nederlan­ders massaal op vakantie in Gelderland

8:28 ELST - Op vakantie in eigen land was het credo de afgelopen weken, dankzij de goeie zomer. Waarom naar zonnige oorden verkassen, als het hier ook al zo bloedheet was? Nederlanders, zo blijkt, kozen daarbij massaal voor Gelderland. De provincie was onder landgenoten de populairste vakantiebestemming.