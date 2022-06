Waarom het, tegen de trend in, ‘proppen’ is op de scholen in deze wijk in Elst

Basisscholen die uit hun jas groeien. Een luxeprobleem zou je denken in deze tijden van krimp, maar daar denken ze in nieuwbouwwijk Westeraam in Elst heel anders over.



De drie basisscholen in de wijk groeien als kool en twee van de scholen moeten komend schooljaar met hun groepen 7 en 8 uitwijken naar het voormalige OBC aan de Mozartstraat, net buiten de wijk.