Warm weer en stuntprijzen: fruitteler Slijk-Ewijk maakt vaart met pruimenpluk

Heteren treurt om verdwenen zwanenfami­lie: 'Een groot gemis'

18 juli HETEREN - Tot afgelopen weekend waren ze nog met zijn tienen, twee volwassen zwanen met hun acht jongen in de vijver aan de Steenovenlaan in Heteren. Zondagochtend is die idylle voorbij, de ouders en drie jongen zijn verdwenen, tot groot verdriet van omwonenden.