Wat te doen bij seksueel wangedrag binnen de club? ‘Houd vooral de regie’

Clash De Bataven-RK­HVV op 18 oktober

23 augustus GENDT - De Betuwse voetbalkraker tussen De Bataven en RKHVV staat in het komende amateurvoetbalseizoen op het programma van de vijfde speelronde in de eerste klasse E. De derby in Gendt staat gepland voor zondag 18 oktober. De return in Huissen wordt gespeeld op zondag 31 januari.