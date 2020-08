Waterleiding gesprongen: straat in Elst staat blank en is afgesloten door gevaar voor verzakking

Ook basketbal­man­nen gaan in Bemmel eredivisie spelen, voorlopige licentie afgegeven

6 augustus BEMMEL – De Basketball Community Gelderland, een samenwerkingsverband in de regio Arnhem, Betuwe, Nijmegen, heeft van de Dutch Basketball League een voorlopige licentie gekregen om in die voormalige eredivisie te spelen. Het team zal zijn thuiswedstrijden afwerken in De Schaapskooi in Bemmel.