Waterschap deelt boetes uit voor gebruik oppervlaktewater

Woordvoerder Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland spreekt van positieve cijfers. ,,Een handvol overtredingen stemt eigenlijk tevreden. We hebben een enorm werkgebied en dan is vijf waarschuwingen en twee boetes een nette score.''

Krom kan niet aangeven waar de waarschuwingen en boetes zijn uitgedeeld. Het waterschap beheert het hele gebied tussen Maas en Rijn vanaf Arnhem-Zuid en Lingewaard in het oosten tot en met Alblasserdam in het westen.

Boetes

,,We beginnen met een waarschuwing maar houden daarna natuurlijk wel een vinger aan de pols. Dat heeft in twee gevallen tot een boete geleid. En die kunnen flink oplopen. Voor een particulier gaat het om 550 euro. Voor overtredingen in de bedrijfsmatige sfeer is het minimumbedrag 1500 euro. De daadwerkelijke boete wordt vastgesteld op basis van de omvang van het perceel waar de overtreding is vastgesteld.''

De controles in Lingewaard en Overbetuwe worden uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van het waterschap. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bezoek ter plekke, maar het waterschap gebruikt ook vliegtuigen en drones voor het toezicht.

Beweegredenen

Krom heeft nog geen duidelijk inzicht in de beweegredenen van de overtreders. ,,Het is nu nog speculatief, maar we horen dat mensen zeggen niet bekend te zijn met het verbod of het willens en wetens toch doen. Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen wat daar nou precies de redenen voor zijn.''

Krom benadrukt nog eens de in zijn ogen lage score. ,,Ik zei al, dit zijn eigenlijk nette cijfers. Wat we wel uit het veld terugkrijgen is waardering voor het feit dat het verbod tussen 09.00 en 18.00 uur is ingesteld. Dat wil zeggen dat er vijftien uur per etmaal wel beregend kan worden, dat is denk ik ook de verklaring dat we tot nu toe weinig overtredingen hebben gezien.''