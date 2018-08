Weegschaalklager Pusters weer welkom bij zijn Albert Heijn

Financieel adviseur bestraft voor belazeren cliënt die al geldproble­men had

14:28 ELST - Een 72-jarige financieel adviseur uit Elst is dinsdag in de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Hij heeft ruim 8.000 euro verduisterd van een cliënt die al in de financiële problemen zat.