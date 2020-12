Weer vertraging voor Railterminal Gelderland; berekenen stikstofbelasting moet opnieuw

Naast de aanvraag die nodig is onder de Wet natuurbescherming is ook het inpassingsplan voor Railterminal tijdelijk teruggetrokken. Provincie en de gemeente Overbetuwe waren overeengekomen dat alle procedures voor de RTG gelijktijdig zouden lopen. Voor de RTG, een station langs de Betuwelijn waar containers van trein op vrachtwagen worden overgezet of andersom, start nu een nieuwe milieuprocedure. Die wordt ook weer ter inzage gelegd met de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Nieuwe rekenmethode

Die stap is nodig vanwege een nieuwe rekenmethode over stikstofbelasting op de omgeving. Onlangs heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer) een nieuwe versie van het rekenmodel Aerius uitgebracht. Hiermee moeten de effecten van de uitstoot van stikstof op beschermde natuurgebieden worden berekend. Gelderland moet de uitstoot van stikstof voor het project Railterminal Gelderland opnieuw berekenen met deze nieuwe versie voor het besluit Wet natuurbescherming.

Opnieuw ter inzage

,,Naar verwachting sluiten de uitkomsten van de nieuwe berekening niet meer aan bij de berekeningen van het eerdere ontwerpbesluit wat ter inzage heeft gelegen. Daarom vragen we een nieuw besluit voor de Wet natuurbescherming voor de Railterminal aan. Dit nieuwe ontwerpbesluit leggen we opnieuw ter inzage. De huidige aanvraag besluit Wet natuurbescherming trekken we daarom in’’, zegt een woordvoerder van de provincie.



De provincie Gelderland doorloopt de procedure van het inpassingsplan en enkele vergunningen tegelijkertijd. Nu de procedure voor het besluit Wet natuurbescherming opnieuw wordt doorlopen, betekent dat het inpassingsplan nog niet ter vaststelling kan worden voorgelegd.



Provinciale Staten zouden naar verwachting begin 2021 een besluit nemen over het Inpassingsplan. Als gevolg van de nieuwe berekeningen en de eventuele vergunningsaanvraag, zal het inpassingsplan nu niet eerder ter vaststelling worden voorgelegd dan in de zomer van 2021.