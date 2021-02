Weilanden rond A50 steeds meer paradijs voor grutto’s

Afgelopen jaar werden ruim veertig gruttopaartjes in het 350 hectare grote open gebied geteld; iets meer dan vorig jaar. De Weidevogelwerkgroep Overbetuwe is al enkele jaren bezig de omstandigheden voor de grutto’s zo optimaal mogelijk te krijgen. ,,Eén paartje is gebaat bij minimaal anderhalve hectare natte weilanden’’, zegt Hans Swarts als coördinator.

Compensatie voor agrariër

Met agrariërs worden afspraken gemaakt over compensatie voor het verlies aan inkomsten, want de boeren zien stukjes land omgezet worden in brede watergangen óf maaien delen van hun weilanden niet. Dat is tussen de 500 en 1500 euro per hectare per jaar. ,,En de samenwerking gaat doorgaans prima’’, heeft Randwijker Swarts ervaren.



Voor de Weidevogelwerkgroep is het nu afwachten welke budgetten de komende jaren vanuit de Europese Unie beschikbaar worden gesteld. Daarmee kunnen meer projecten zoals deze greppel aan de Woutersdijk in Valburg worden gefinancierd.