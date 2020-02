Wel of niet beroepsmatig? ‘Illegale’ hondenfokkers uit Heteren moeten naar de rechtbank

update 24-jarige Arnhemmer flink toegeta­keld bij vechtpar­tij na carnavals­feest in Elst

22 februari ELST – Een 24-jarige Arnhemmer is stevig toegetakeld in nacht van vrijdag op zaterdag in de Dorpsstraat in het centrum van Elst. Hij werd met ‘behoorlijke verwondingen’ en breuken in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis, bevestigt de politie. De man heeft aangifte gedaan.