Werkstraf 120 uur voor frontale botsing op motorrijder

Het staat volgens de rechters vast dat de man zich schuldig is aan het veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel van de motorrijder tot gevolg. De Arnhemse rechters nemen de man kwalijk dat hij direct na een wegversmalling op de Vossenpelsestraat in Lent inhaalde, terwijl hij de verkeerssituatie op dat moment niet goed kon overzien.



In haar overweging neemt de rechtbank in positieve zin mee dat de man een blanco strafblad heeft en hij zelf na de aanrijding ook fysieke en psychische gevolgen ondervond. Tevens heeft hij meerdere keren contact gezocht met het slachtoffer om hem te vragen hoe het gaat.



De Bemmelnaar hoeft zijn rijbewijs niet meer in te leveren. Hij kreeg een half jaar ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd, waarvan 173 dagen voorwaardelijk. Dit omdat hij na het ongeval zijn rijbewijs een week kwijt was en sindsdien niet opnieuw de fout in is gegaan.