Werkzaamheden zorgen voor flinke vertraging op A325 vanaf Elst naar Arnhem

Nikki’s sexting video belandde op Dumpert, nu geeft ze les. ‘Het is nooit de schuld van het slachtof­fer’, zegt ze op ’t Venster in Arnhem

ARNHEM - In 2017 verscheen er een filmpje van Nikki Lee Janssen uit Elst op Dumpert. Tegen haar zin. De sexting video was bedoeld voor haar vriend, maar verscheen na een hack online. Ze vertelde dinsdag haar verhaal aan de middelbare scholieren van ’t Venster in Arnhem. En ging in gesprek over hoe je je online wel en niet moet gedragen.

8 februari