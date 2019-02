Wethouder over voorstel opheffen treinverbinding tussen Elst en Geldermalsen: Logisch

Zo vindt de Socialistische Partij in Provinciale Staten van Gelderland het ‘belachelijk’ een treinverbinding te schrappen in een regio die dagelijks kampt met files en zet ook de PvdA vraagtekens bij het voorstel. De lokale partij Gemeentebelangen Overbetuwe wil opheldering. ,,Heel veel mensen weten niet wat er speelt in dit gebied en op dit traject’’, reageert Van Baal.



Volgens hem zou het zomaar kunnen dat in 2021 bij station Elst een zogenoemde ‘knip’ wordt gemaakt in de directe treinverbinding tussen Arnhem en Tiel. Zijn uitleg: de belastbaarheid van het spoor tussen Arnhem en Nijmegen staat onder druk als ProRail komt met het zogenoemde ‘Programma Hoofdfrequent Spoor’, waarbij het de bedoeling is dat reizigers elke tien minuten kunnen instappen bij een sprinter of intercity. Daarnaast ligt bij Elst sinds eind 2014 ‘niet voor niets’ een keerspoor met een waarde van zo’n acht miljoen euro, voegt hij toe.