Wietplantage ontdekt bij brandende loods in Elst

Rupsen­plaag in Betuwe

7:13 ELST/ BEMMEL - Meer eikenprocessierupsen door warmte in Overbetuwe en Lingewaard; insecten worden deze week van bomen gezogen. Door het aanhoudende, warme lenteweer zijn er meer eikenprocessierupsen in de Betuwe dan normaal. In Lingewaard staat de teller al op 28 meldingen. In Overbetuwe rijdt deze week weer een 'zuigwagen' rond.