Wijkagent Willem Wieland neemt na 50 jaar afscheid: ‘Je moet zichtbaar zijn, zo krijg je meer informatie’

Als wijkagent liet Willem Wieland zich vaak zien om te horen wat er speelde in een buurt. ,,Alleen bij moord en doodslag bellen burgers nog de politie. Daarom ging ik de straat op. Je moet zichtbaar zijn. Als mensen jou kennen, nemen ze je eerder in vertrouwen en krijg je meer informatie”, zegt de 67-jarige Wieland.

Wieland was bijna 25 jaar wijkagent in de dorpen Zetten, Hemmen en Driel. Als wijkagent was hij voor de politie ook contactpersoon voor de Heldringstichting in Zetten. Dat is een behandelcentrum voor jongeren met ernstige gedragsproblemen.