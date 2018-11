Wijkagente Jessica gaat vriendelijk de criminaliteit te lijf op geplaagd bedrijventerrein in Elst

Zestig jaar vogeltjes kijken

9 november ELST - Vogelvereniging Vogellust uit Elst viert dit jaar het zestig-jarig bestaan, al is de jarige stiekem al een jaartje ouder, want de oprichtingsakte van de club stamt uit 1957. De jaarlijkse vogelbeurs is natuurlijk het hoogtepunt voor de liefhebbers van de gevederde vriendjes en die zijn dit weekeinde massaal aanwezig in het Postduivenlokaal aan De Pas 1 in Elst. Vrijdag is het publiek tussen 20.00 en 22.00 uur al welkom en ook zaterdag (tussen 10.00 en 18.00 uur) en zondag (10.00 tot 16.00 uur) staan de deuren van het postduivenlokaal open voor het publiek. Daar is ook te zien dat het anno 2018 goed gaat met de jarige. Vogellust telt momenteel tachtig leden en ook onder de jeugd in Elst zijn er vogelliefhebbers. Zeven jeugdleden zorgen voor de jonge aanwas bij Vogellust.