Wijnhandelaar Erik verruilt Arnhem voor Elst: ‘Hier voeren de landelijke ketens nog niet de boventoon’

Over circa anderhalve maand is Elst weer een speciaalzaak rijker. Wijnhandelaar Erik Tax uit Arnhem opent half maart aan de Dorpsstraat een wijnwinkel in combinatie met een wijnbar waar hij behalve wijnen, (tap)bieren en sterke dranken ook kleine gerechten serveert.