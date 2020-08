Wim heeft nu een verkeerszuil én een spoorboom in de tuin

ELST - Een spoorboom van de opgeheven spoorwegovergang aan de Rijksweg-Noord in Elst. ,,Het lijkt me leuk om er één te krijgen’’, liet direct aanwonende Wim Peters onder andere in de deze krant optekenen .

Donderdag was het zover. ProRail-directeur Dorothé Wennekendonk kwam persoonlijk naar Elst om de spoorboom aan Peters te overhandigen.



,,We doen dit eigenlijk nooit. Duurzaamheid en hergebruik staan voorop. Maar we hebben deze keer toch maar een uitzondering gemaakt. Omdat het een leuk idee was, maar ook om het feit dat het spoorvak Arnhem-Nijmegen nu helemaal overgangvrij is’’, aldus Wennenkendonk in de achtertuin van Wim en Helga Peters.

Kadasterpaal van de Staats Spoorwegen

Wim is tuinman van beroep en dat is op privéterrein te zien. Hij beheert tuinen van musea en ook de tuin aan Het Heuveltje zou als museum niet misstaan. De spoorboom, die tot woensdagavond tientallen meters verderop aan de overgang stond, is niet het enige ‘sierelement’ in de tuin.



Een waterput, een uit oude stenen opgetrokken tuinhuisje, een waterpeilmeter uit de Linge, een verkeerszuil van een vluchtheuvel en een kadasterpaal van de Staats Spoorwegen zijn al prominente ornamenten in de tuin.



‘Precies de goede hoogte’



Als de spoorboom op zijn nieuwe plek is getakeld, is het net of hij er hoort te staan. ,,Ja natuurlijk ben ik hier heel blij mee. Hij heeft precies de goede hoogte en staat prachtig’’, zegt Peters tevreden.



Peters heeft al een oude spoorboombel op de kop getikt om aan te sluiten. ,,Als buitenbel. Als er dan iemand aanbelt, hoor je de spoorbomen weer even.’’