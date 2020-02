Winnen Evelien en Elmer uit Elst een bruiloft? ‘Mocht het vanmiddag doorgaan, verwacht ik een aanzoek’

Lezing over Molukse geschiede­nis en Molukse Nederlan­ders in Elst om ‘kennisgat’ te dichten

13 februari ELST - De gemiddelde Nederlander weet nauwelijks iets over de geschiedenis van de Molukken en de Molukse Nederlanders in ons land. En al helemaal niets over de familiebanden die nog steeds bestaan tussen Molukkers op de eilanden zelf en Molukkers in Nederland.