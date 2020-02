Woede en schaamte: weinig begrip voor huisuitzetting familie Bakker in Elst

Een beetje nuilen zorgt bij de Batsers in Elst voor een betere show

9 februari ELST - Dit weekend pronkten de Batsers drie keer in sporthal De Helster voor prins Rien Le Chanteur. Met een kleine honderd artiesten, negentien acts en 1500 bezoekers is een strakke planning vereist. ,,Soms vergeten we dat we er nog een baan naast hebben.’’