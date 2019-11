Woedeuitbarsting na wegstemmen steunmotie voor aardbevingslachtoffers Molukken

Hervelds wildplasje pakt in Opheusden uit als schennis en kost 375 euro

3 november HERVELD/OPHEUSDEN/ARNHEM - Speelde er meer dan hoge nood toen een 26-jarige Hervelder op een zwoele zomeravond in augustus 2018 aan de Parallelweg langs het spoor in Opheusden zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde? Volgens twee 13–jarige meisjes wel, dus klaagden ze hem aan voor schennis van de openbare eerbaarheid. Volgens de man zelf had hij slechts de verkeerde plek gekozen om in de berm te plassen.