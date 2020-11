Woning Bakker onder protest geïnspecteerd; ‘Jullie zijn pas tevreden als we onder de trein springen’

Els Bakker kan haar emoties donderdagmiddag nauwelijks de baas als ze, onder protest, een inspecteur van de gemeente Overbetuwe in haar woning toe moet laten. Het is het zoveelste pijnlijke hoofdstuk in de zaak rond de woning van de familie Bakker aan de Rijksweg-Zuid in Elst. Die mag na een uitspraak van de Raad van State niet meer worden bewoond.



Om dat af te dwingen moesten de Bakkers ook hun huisraad uit de woning verwijderen. ,,Dat hebben we gedaan, dat kun je ook van buiten zien. Maar nee, de gemeente wil zelfs de lades in de slaapkamer fotograferen.”