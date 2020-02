Woningsoap na honderdste rechtszaak ten einde: Familie Bakker uit Elst staat vrijdag op straat

De gedwongen ontruiming van de woning is een nieuw dieptepunt in een al jaren voortslepende kwestie. De woning op 39 staat te dicht op het boerenbedrijf van de agrariërs De Swart en Vossebelt op nummer 41.



Het kort geding, gisteren bij de voorzieningenrechter in Arnhem, was op de kop af de honderdste keer dat een rechter werd gevraagd zich over de zaak uit te spreken.



Eerder oordeelde de Raad van State dat het bedrijf op 41 aan alle wettelijke eisen voldoet en dat de woning op 39 illegaal is. Ook oordeelde de Raad van State dat het legaliseren van de woning niet mogelijk is.