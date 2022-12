Woningsplitsing in Muziekbuurt Elst van de baan: ‘Dit past niet bij het leefklimaat in de straat’

Zonder goede huisves­ting komen de arbeidsmi­gran­ten niet meer. ‘En dan hebben we een groot probleem’

Goede huisvesting in Betuwe en Rivierenland is essentieel om arbeidsmigranten te blijven trekken. Zonder een fatsoenlijk dak boven hun hoofd, komen ze straks niet meer naar de regio. ,,En dan hebben we een levensgroot probleem, want we hebben ze zo hard nodig.”

15 december