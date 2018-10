Woonwagenbewoners strijden in actiekamp Elst om een eigen plek

De rechter doet vandaag uitspraak rondom de voorlopige voorziening die door de familie is aangevraagd om aan de Grote Molenstraat, waar meer dan tien jaar geleden al een woonwagenkamp stond, te mogen staan. Later deze week volgt een kort-geding over de kwestie.

De bezetting van het terrein is één van meerdere acties in het land, waar (oud)-woonwagenbewoners weer om een standplaats vragen. Ook uitbreiding van bestaande kampen, om ruimte te maken voor kinderen en kleinkinderen komen voor.

Quote Nu het uitsterfbe­leid niet meer mag en er weer ruimte voor woonwagens moet worden gemaakt willen wij terug Antonia Klokgieter

In Elst gaat het om leden van de familie Struijk-Klokgieter momenteel nog deels reist en deels in woningen in Elst woont. ,,Maar nu het uitsterfbeleid niet meer mag en er weer ruimte voor woonwagens moet worden gemaakt willen wij terug. Daarom blijven we hier net zo lang staan tot we van de gemeente zwart op wit de toezegging krijgen dat er een plek komt voor onze familie'', zegt Antonia Klokgieter die namens de familie het woord voert.

Zij, haar dochters en kleinkinderen wonen momenteel in Elst in een woning. Haar zoon en ex-man Willem Struijk zijn nog 'reizigers' en trekken nog rond, maar willen zich ook op een nieuw in te richten kamp voor de familie vestigen.

Landelijk

Volledig scherm Het actiekamp aan de Grote Molenstraat in Elst staat op de plek waar eerder ook een woonwagenkamp was gevestigd. © dG De kwestie speelt landelijk sinds de Nationale Ombudsman oordeelde dat het door de overheid gevoerde uitsterfbeleid voor woonwagenkampen in strijd is met de rechten van de mens. Dat was voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze zomer reden met een nieuwe landelijke beleidsvisie gekomen, waarin staat dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende standplaatsen voor jonge woonwagenbewoners.



Gemeenten kunnen dat echter niet van de éne op de andere dag realiseren, maar overal in het land duiken nu (oud)-woonwagenbewoners op die met bezettingsacties van oude of gesloten woonwagenkampen een nieuwe plek proberen af te dwingen. Nu dus ook in Elst.

,,Wij zijn gewoon niet geschikt voor een huis, de muren komen op je af, we worden helemaal gek. We willen weer naar buiten kunnen op onze eigen standplaats'', zegt Antonia Klokgieter, in soortgelijke woorden bijgevallen door haar ex en haar kinderen. ,,We hebben een goed gesprek gehad met de burgemeester, maar die kon geen toezeggingen doen. Daarom voeren we nu actie tot we die wel hebben.''

Urgenter

Burgemeester Toon van Asseldonk van Overbetuwe geeft aan dat hij wil dat het kamp maandag, uiterlijk middernacht, weer is ontruimd. ,,Er mogen daar geen woonwagens staan. Wel heb ik toegezegd dat wij, samen met woningstichtingen en in regionaal verband naar extra ruimte voor woonwagen kijken. Dat deden we al, maar het is sinds deze zomer door de oproep van de minister urgenter geworden. Maar het is ook zo dat we niet op de hele korte termijn met een concrete oplossing of individuele toezegging komen. ''