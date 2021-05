Worstelaar Dries maakt nu sushi in Driel: ‘De kritieken zijn gelukkig lovend’

Tot twee jaar cel voor oplichters die bejaard echtpaar probeerden af te persen: ‘Ik schaam me ervoor’

4 mei ARNHEM - Een 33-jarige man uit Zaltbommel is dinsdag veroordeeld voor een poging afpersing van een bejaard echtpaar in het buitengebied van Driel in september vorig jaar. Een 37-jarige Arnhemmer is daarvan vrijgesproken, maar hij is wel veroordeeld omdat hij degene is die het paar vervolgens telefonisch bedreigde.