Zakgeldproject moet kinderen uit Driel leren omgaan met geld: ‘Later hebben ze daar veel baat bij’

‘Moerashoe­der’ valt ten prooi aan storm: ‘De koppen torenden boven Park Lingezegen uit’

ELST - Opnieuw is een ‘hoeder van het moeras’ in Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen ten prooi gevallen aan een storm. Dit keer was Eunice de boosdoener. Er resteert nu nog één houten kop die is bevestigd op een boomstam van tenminste acht tot tien meter hoog. Het kunstwerk bij Elst wordt niet hersteld.

21 februari