Zeer grote, uitslaande brand bij slagerij Diepeveen in Herveld: 'We gaan donderdag weer open’

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond het vuur in de rieten kap. Die kap is ingestort, zowel bij de woning als bij de aangrenzende winkel van de slagerij. De slachterij is momenteel nog in tact, laat de woordvoerder weten. Brandweerkorpsen uit de hele regio kwamen ondersteunen, zegt woordvoerder Marco Misset van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.



,,Het woonhuis en de winkelruimte stonden in brand. Omdat we de naastgelegen panden, de slachterij en een aangebouwd woonhuis, wilden beschermen is er opgeschaald. Om die andere panden te redden en om extra water aan te voeren. En het heeft gewerkt, het hoofdgebouw is verloren, maar we hebben de naastliggende panden kunnen redden.”



Bij de brand zijn waarschijnlijk twee honden die in de woning verbleven omgekomen. Bij het uitbreken van de brand was er niemand thuis. Bij het uitbreken van de brand was er ook nog levend (slacht) vee in het bedrijf aanwezig, maar die dieren zijn door de brandweer allemaal gered. ,,We hebben de deuren open gezet en alle dieren naar buiten gejaagd. Geen idee hoeveel het er zijn, we hebben onder die omstandigheden natuurlijk geen tijd om te tellen, maar alle dieren zijn buiten", aldus Misset.