‘Zeldzaam grote vangst.’ Politie vindt twee ton illegaal vuurwerk in bestelbus in Andelst

herveld Slager Diepeveen: ‘Kippenvel, zo veel medeleven na die alles verwoesten­de brand’

5 november Een zonnige, vrij warme zondagochtend. De 19e mei 2019, de dag dat alles anders werd. ,,Half elf gingen alle alarmbellen af", zegt Thea Diepeveen. Haar man Kees vult aan: ,,Maar we bleven er toen we aankwamen vrij nuchter onder: met alle rieten daken wisten we binnen 2 minuten dat er niets meer over zou blijven.”