Zelfdoding in Gelderse jeugdinstelling, Inspectie noemt situatie ‘zorgelijk’

Muzikaal spannende avond in Zett’ntoon: ‘Vorig jaar was het een succes en wij willen daaraan bijdragen’

1 maart ZETTEN - De eerste voorronde van talentenjacht Zett’ntoon leverde zaterdagavond in restaurant Brave Hendrik in Zetten vier halve finalisten op. Noah uit Westervoort, Coal! uit Zetten en Lindsey uit Veenendaal overtuigden met goede optredens. De jury zag potentie in het duo Undaunted en gaf ze een kans onder de aansporing ‘oefenen, oefenen, oefenen’. Young, Onze Band en Lizzy vielen buiten de boot.