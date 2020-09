Zelfs in nazomer topdrukte op de camping dankzij pensionado’s: ‘Voor het eerst in jaren niet naar Engeland’

Afgezien van het desinfectiepompje en de spatschermen bij de receptie lijkt het coronavirus ver weg op de Oosterhoutse camping. Maar het staat wel, anders dan normaal in september, barstensvol kampeerders.



,,Ik moet zo’n tien keer per dag ‘nee’ verkopen aan potentiële gasten omdat het zo druk is’’, vertelt Anton Hoogerdoorn, mede-eigenaar van camping De Grote Altena aan de Oosterhoutse dijk. ,,Het is topdrukte.’’



Dat is niet voor het eerst dit jaar. ,,Het is het hele seizoen al volgeladen met mensen’’, zegt Hoogerdoorn. ,,Alleen de maand april is vanwege het coronavirus erbij ingeschoten.’’