Zettenaar geïntimideerd en voor 1500 euro opgelicht door slotenmakers: ‘Ik begon steeds banger en zenuwachtiger te worden’

column binnendijks Is er een medicijn tegen chronische hebzucht in de zorg?

Voor mijn gevoel kun je de wereld in tweeën splitsen. Een deel bestaat uit oplichters. Het grootste deel uit hun slachtoffers. Op de een of andere vreemde manier mag ik me dan moreel ook nog gelukkig prijzen dat ik bij die tweede groep behoor. Als ergens een ladelichter rondloopt, kan ik nooit ver weg zijn.

5 mei