Zettense woning verzegeld na drugs- en wapenvondst

Herman de Vree zet in Dodewaard een drone in om zijn fruitbomen in de gaten te houden

8 april DODEWAARD - Hij vindt zichzelf niet zo’n studiebol. Naar eigen zeggen is hij meer ‘man van de praktijk’. Maar mooi dat Herman de Vree (22) na het mbo – de Helicon in Geldermalsen – koos voor het hbo. Als derdejaars student aan de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch moest hij het afgelopen jaar meer dan hem lief is online studeren. Vanwege corona uiteraard. Daardoor ging ook de buitenlandse stage aan z’n neus voorbij.