Zieke Dolf (45) leeft in volledige isolatie om corona en zoekt speelkameraadje voor zoon Oscar (4): ‘Wij zitten al sinds maart thuis’

ELST - Sinds de corona-uitbraak leeft de familie Schellekens uit Elst in een isolement. Zoon Oscar blijft thuis van school, er worden geen verjaardagen bezocht of gegeven, een winkelbezoek is uit den boze en de zomer werd in eigen tuin gevierd. Vader Dolf (45) heeft het Marfansyndroom, een erfelijke bindweefselaandoening. Een besmetting met het coronavirus kan voor hem al snel fataal zijn.