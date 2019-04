Ziekenhuis Rijnstate houdt vast aan Elst als locatie nieuwe polikliniek

De voorgenomen sluiting van de poli in Arnhem-Zuid en nieuwbouw in Elst stuit vooral in de Gelderse hoofdstad op weerstand. Inwoners en sommige politieke partijen in Arnhem dringen aan op het in stand houden van de poli aan de Marga Klompélaan, maar Van Harten benadrukte nog eens dat die discussie achterhaald is.