‘Zij was klein, Willem een grote kerel’: lugubere vondst van man houdt ook zijn oude woonplaats in de greep

De zaak leidt tot ongeloof in de buurt in Elst, waar ze sinds enkele jaren aan het Colosseum in een nieuwbouwhuis woonden maar weinig contact hadden met de buurt. De politie vermoedt dat de vrouw Willem van het leven heeft beroofd.



De politie stelde dinsdagavond al het vermoeden te hebben dat het in het huurhuis gevonden stoffelijk overschot van de 57-jarige bewoner is. De vrouw deed de afgelopen zeven maanden voorkomen alsof haar partner naar het buitenland was vertrokken.