Zonovergoten Gat van Heteren na drie jaar afwezigheid weer decor van zeilwedstrijd Rijnrace

De bemanningen van een dertigtal boten in verschillende klasses namen het zaterdag tegen elkaar op in een zeilwedstrijd op de rivier. De Plas van Van Wijck bij Heteren was rond de klok van twee het startpunt, waarna er stroomafwaarts naar het Gat van Opheusden werd gevaren. Daarvandaan ging het tegen de stroom is naar de Bovenste Polder en de jachthaven van VADA in Wageningen waar de eindstreep lag.