Zus van 31-jarige die zwaargewond raakte bij ongeluk op A50 doet emotionele oproep

De bestelbus waarin de 31-jarige Harderwijker reed in de richting Arnhem, raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag van de weg en botste tegen de vangrail. Daarna werd de bus gelanceerd in de sloot.



De bestuurder is zwaargewond naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Volgens de zus, die niet in wil gaan op verdere vragen, heeft hij hersenletsel en zijn ‘al zijn botten’ gebroken. Ook heeft hij een scheur in zijn halsslagader. Hij zou sinds maandag aanspreekbaar zijn.



Volgens de familie was een tweede voertuig bij het incident betrokken en is de bestuurder van het andere voertuig doorgereden.