Zus van man die zwaargewond raakte bij aanrijding op A50 doet emotionele oproep

‘Bestuurder kwam ineens naar rechts’

De zus schrijft in de oproep dat de familie op zoek is naar getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Ook hoopt ze dat er dashcambeelden zijn die iets duidelijk kunnen maken over de toedracht.



De vrouw geeft aan dat ze niet precies weet wat er is gebeurd. Ze vermoedt dat haar broer die nacht een bestuurder met zeer lage snelheid, mogelijk 80 kilometer per uur, op de linkerbaan van de A50 richting het knooppunt Grijsoord. Het slachtoffer ging erachter rijden, maar hij ging niet opzij. Daarop besloot de bestuurder van de bestelbus rechts in te halen, aldus de vrouw.



‘Vanaf dat moment kwam de bestuurder ineens naar rechts’, stelt ze op Facebook. ‘Hierdoor moest mijn broer uitwijken terwijl hij 120 km per uur reed, op de vangrail afreed en zo vijftien meter verderop gelanceerd werd en nog meerdere keren over de kop heen is geslagen’.



De familie zoekt weggebruikers die rond dat tijdstip iets hebben gezien. Of die lange tijd iemand met zeer lage snelheid op de linkerbaan van de A50 hebben zien rijden.