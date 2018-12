Zwaargewonde bij ongeval op A325 bij Elst is 33-jarige man uit Arnhem

Dat gebeurde rond 03.00 uur 's nachts, de auto reed in de richting Arnhem.



Hoe dat kon gebeuren, is de politie maandagochtend nog niet duidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over zijn huidige toestand is de politie niets bekend.



Tip, aanvulling of correctie? Stuur een berichtje via Facebook of Whatsapp ons: 06-13322268.