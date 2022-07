Zwemmersjeuk? Bij de Rijkerswoerdse plassen weet niemand ervan: ‘Geen woord over gehoord’

Mike Wassink, de uitbater van horecavoorziening De Woerd Eten & Drinken op het terrein, weet van niets. ,,En ik heb er ook van klanten nog geen woord over gehoord.” Wassink heeft er in zijn zaak dan ook geen last van. ,,Nee, het is net zo druk als anders, dus geen klachten hier.”

Rietranden

Ook Henry van Welie, namens de organisatie Uiterwaarde de beheerder van de recreatieplassen, kent de provinciale waarschuwing niet. ,,Ik heb wel gehoord dat er aan de overkant mogelijk iets speelt en dat het beter is om bij de rietranden weg te blijven. Maar hier in de zwemplassen is niets aan de hand, ik heb nog niemand gezien of gehoord over klachten.”

Parasiet veroorzaakt intense jeuk

Toch waarschuwt de provincie en zegt een reeks meldingen en klachten te hebben gekregen. ,,Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze parasiet komt via uitwerpselen in het water terecht. Uit de parasiet-eitjes komen vervolgens larfjes die op zoek gaan naar watervogels en via de huid of poten naar binnen dringen. Als de larfjes met een zwemmer in aanraking komen, proberen zij de huid van de zwemmer binnen te dringen. Bij veel mensen ontstaat hierdoor een soort allergische reactie. Dit kan zich bij een eerste contact uiten in lichte jeuk en kleine rode vlekjes. Bij herhaalde blootstelling ontstaan rode vlekjes, die later overgaan in grotere hardere zwellingen van 1 tot 3 centimeter doorsnede”, aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat de jeuk zeer intens is.

Niet zwemmen

Aan de rand van de plas besluit Danielle, die haar achternaam niet wil noemen, dat haar dochter en vriendinnen die er een verjaardag vieren, niet gaan zwemmen nadat haar is gevraagd of ze de provinciale waarschuwing kende. ,,Ik heb gisteren nog op de website gekeken om de fietsroute uit Arnhem-Noord op te zoeken. Daar heb ik niets gezien over jeuk”, zegt ze.

Quote We merken nog niets, dus het zal wel meevallen. Stephanie Palmer

Niets gezien op internet

Ook bij Stephanie Palmer is de waarschuwing onbekend. De Schotse viert met haar man en twee kinderen vakantie in Nederland en komt net het water uit. ,,Dan gaan we maar douchen en ons goed afdrogen”, klink het in het Engels, waarmee ze spontaan het advies van de provincie volgt. ,,We hebben wel op de site gekeken met een vertaalprogramma, maar niets gezien”, zegt ze nog. ,,Maar we merken nog niets, dus het zal wel meevallen”, klinkt het op weg naar de douche.