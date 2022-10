Aaron Judge schrijft honkbalgeschiedenis en breekt 61 jaar oud homerunrecord

met videoAaron Judge heeft het homerunrecord in de American League gebroken. De 30-jarige Amerikaan van New York Yankees sloeg tegen Texas Rangers zijn 62ste van het seizoen en passeerde daarmee Roger Maris, die het record sinds 1961 op zijn naam had staan. Maris verscherpte toen het oude legendarische Yankees-record van Babe Ruth uit 1927 naar 61.

Judge was vorige week al op gelijke hoogte gekomen met Maris, maar had daarna nog een paar wedstrijden nodig om weer tot een homerun te komen. Eerder op de avond in Arlington, waar Yankees gisteren twee keer tegen Rangers speelde, lukte het hem niet. In de met 5-4 gewonnen wedstrijd kwam Judge in 5 slagbeurten niet verder dan een honkslag.

In de eerste slagbeurt van de tweede partij was het wel meteen raak. Judge hielp de Yankees met zijn rake klap aan een 1-0 voorsprong. Dat Rangers uiteindelijk met 3-2 won, mocht de pret niet drukken.

,,Het is een grote opluchting”, sprak Judge, die al weken zag hoe iedereen in het stadion ging staan als hij aan slag kwam. ,,Iedereen kan eindelijk op zijn stoel gaan zitten en naar de wedstrijd kijken. De kans krijgen om je naam naast iemand te hebben zo geweldig als Roger Maris en Babe Ruth, is ongelooflijk.”

Volledig scherm Aaron Judge. © AP

De American League is één van de twee competities die onderdeel is van de Amerikaanse honkballeague MLB. In die overkoepelende competitie staat het recordaantal homeruns nog wel iets hoger, op 73 door Barry Bonds in 2001. Ook Mark McGwire (70) en Sammy Sosa (66) sloegen vaker een homerun dan Judge. Maar zij deden dat alle drie in een tijdperk waarin dopinggebruik schering en inslag was.

Volledig scherm Aaron Judge krijgt de felicitaties nadat hij het homerunrecord heeft gebroken. © AP