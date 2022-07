Abdi Nageeye haalt finish niet bij marathon op WK: ‘Blijkbaar loop ik na elke goede marathon een slechte’

WK atletiek Sifan Hassan zocht na Spelen naar motivatie: ‘Ik was aan het weglopen van hardlopen’

Vorig jaar kon het allemaal niet groots genoeg voor Sifan Hassan (29), die met twee gouden en een bronzen medaille de Spelen in Tokio het onmogelijk geachte presteerde. Daarom staat dit jaar vooral in het teken van rust. Toch zegt ze net op tijd in vorm te zijn voor het WK, dat vrijdag start in het Amerikaanse Eugene.

11 juli