Alleen aartsrivaal Argentinië kan hockeysters van derde wereldtitel op rij afhouden

Mark Cavendish moet Quick-Step verlaten en op zoek naar nieuwe ploeg: 'Doet me pijn in het hart’

Mark Cavendish zal Quick-Step Alpha Vinyl aan het eind van dit seizoen verlaten. ,,Hij zal niet blijven. Ik denk niet dat het mogelijk is. Het doet me pijn in het hart”, zegt ploegbaas Patrick Lefevere in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

12 juli