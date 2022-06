Amerikaanse turnarts Nassar verliest ook laatste beroep tegen gevangenisstraf van 175 jaar

Advocaten van Nassar stellen dat hij in 2018 oneerlijk werd behandeld en een nieuwe hoorzitting verdiende op grond van wraakzuchtige opmerkingen van een rechter. Die noemde hem ‘een monster’ die in de gevangenis ‘zou verdorren’, zoals de boze heks in The Wizard of Oz. ,,Ik heb zojuist uw doodvonnis ondertekend”, was een andere uitspraak van rechter Rosemarie Aquilina tijdens het voorlezen van het vonnis in 2018.